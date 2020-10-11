Second Life ︳匯立銀行「肥手指」疑雲 原來係驚喜？（杜夫人）

上次話虛銀IT「好虛」，有時真係驚講多幾次，就會變真。

匯立銀行早前推出8%消費回贈，回贈日前入賬，有精明用戶發現銀行重覆入賬，本來回贈金額僅125蚊，而家竟然有多一條入賬記錄，可以收多125蚊，好似有部份客戶「受影響」。

最近銀行IT事故有啲頻繁，好難唔令人聯想起，今次係咪系統出錯，定係有人「肥手指」唔小心撳多咗吓，搞到唔覺意入多咗次回贈畀客戶。不過，8%回贈上限只係240蚊，就算匯立銀行員工做到辛苦，手指忽然抽筋，double click咗吓，開業初期，客戶數量有限情況下，銀行實際損失都有限嘅！

上次快閃高息優惠搞到大塞車令系統超負苛，今次杜夫人一收到報料，就先入為主兼未審先判，認定係「人手出錯」，銀行有權追討返嗰百幾蚊回贈，但再出錯又會再動搖客戶信心，系統冧檔無幾耐又搞壇人手出錯，唔使做壓力測試都知管理層實激到爆血管。

杜夫人有時都會推測錯嘅。據聞，銀行對外解釋，話係為咗慶祝客戶量突破2萬人，暗地裏搞咗個小抽獎，送份小驚喜畀平日用該卡消費嘅活躍用戶。無出錯當然無事發生，不過，如果堅係出錯，又諗到呢條絕世好橋，「幸運兒會收到額外回贈」，總算完美化解公關災難。

上客兩萬確實值得高興，杜夫人諗，如果兩萬客有小抽獎，咁三萬thanks，匯立銀行應該要考慮4.5%定存息率派double，賀一賀佢啦！

繼續關注平安壹賬通銀行。杜夫人未開戶，但有朋友話最近個App有啲古怪，間唔時會show唔到賬戶號碼和存款結餘，相比起抵擋唔到DDos，搞到手機App一度受影響，呢個只是小問題，希望銀行盡快處理，等用戶有較好體驗啦！

接連有IT事故，虛銀又好傳統又好，睇嚟要再投放多啲喺提升科技、聘請科技專才先得啦。

杜夫人

fb.com/mrsmarydoo

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