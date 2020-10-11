笑到最後｜保衛資產繼續買台積電（高明）

8月30日，本欄推介台積電（TSM），推介時股價為79.25美元，上星期五收報88.79美元，上升12%，同期納指仲跌緊1.7%。

有乜嘢好得過持股股價上升？就係唔使點捱下價就上升。8月底炒蘋果同Tesla拆細，成個美股市場都炒到㷫烚烚，本欄推介時已經知道，喺嗰個水平推介，有機會遇到調整，所以同大家講，持有到2024年先至檢討。成個9月跌浪，高估值科技股跌到喊，甚至有人話「啲股票呃人，還返啲錢俾我」。同期，台積電基本上橫行，最低都只係77美元左右，冇更過跌浪一齊下跌。因為台積電喺半導體板塊之中，估值相對最平，甚至乎仲低過中國巨大晶片企業中芯（981），台積電嘅技術係全行最高，變相係呢個跌浪之中防守力最強，捱都冇捱過。

蘋果、AMD呢啲企業搵台積電做代工，約爆產能就唔在講，上次講到，因為競爭對手三星有做消費產品，做代工有利益衝突，台積電純粹做代工較着數。最近有傳Nvidia新顯示卡RTX 30系列，本身採用三星做代工，到2021年就會轉用台積電7納米製程。做綜合企業定係代工，本身各有各好，但現時股市比較獎勵業務集中嘅公司。

今年咁啱唔同產品都出新款，所以晶片先至咁搶手，例如蘋果將會出iPhone 12、Nvidia同AMD各自有新產品推出、Xbox Series X同PlayStation 5 又一齊出，加上在家工作，焗住要買部新機，所以先至令台積電做唔停手。

嚟緊幾年會唔會一樣咁好數？就要睇啲產品好唔好賣，初步睇Nvidia嘅顯示卡同PS5賣到有炒價，估計iPhone 12推出，都會大賣，暫時台積電應該不愁訂單。

但台積電真正成功嘅源頭唔係人哋啲機幾好賣，而係鄧小平嗰句：親美會發達。台灣親美，台積電直接成為接美國訂單最受惠股。身處香港，喺一個普通人控制唔到嘅範圍，冇跟到鄧氏發達方程式，唔單止令我哋冇得簡單發達，資產價值隨時不保，惟有將控制到嘅資產盡量接軌，就係買台積電，繼續冇目標價，揸到2024年！

高明

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