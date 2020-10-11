滙豐推手機開投資戶口 需上載住址證明

滙豐宣布，即日起個人銀行客戶毋須到分行，便可透過手機遙距開立投資戶口。年滿18歲或以上及現居於香港的滙豐客戶，登入滙豐流動理財應用程式後，需進行6個步驟開戶，包括提供過去3個月內發出的住址證明（非電子結單或電子賬單），及須完成風險取向問卷。

當投資戶口啟動後，已完成風險取向問卷的客戶可透過該行的所有服務渠道，包括流動理財、個人理財、電話理財、投資全速易應用程式及分行，涉足不同類型的投資產品及服務，包括股票、單位信託基金、債券、結構性產品和FlexInvest靈活智投。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr） 表示，隨著這項新服務的推出，客戶無論是開設銀行戶口和投資戶口、或者是進行風險承受能力測試及投資不同產品都能透過手機一一辦妥。同時，在流動理財賬戶總覽的版面，客戶可隨時隨地查看其投資組合。

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