一名經人︱息滙皆上揚 人幣搶市場（羅家聰）

美股升離調整低位已兩周，圖睇有點如6月中下旬回調般，三周跌完，再展升浪。跌完並不出奇，但如五周前寫「主板快見底，科技股仍貴」，納指走勢雖仍最佳，卻處2009年中起的對數通道頂部。無疑大選在即，特朗普有誘因出盡力托市，但貴就是貴，除非不信均值回歸，否則結論還是納指調整尚未足數，儘管主板指數則處通道中間。

美滙肯跌、長息肯升，乃是次升得有理之象。然而7月尾至今美滙仍處上落格局，還是跌得穿92.7才算穩陣。至於十年期債息仍受制0.8厘，而類似今次衝高無力之象，早輪亦嘗兩次。通脹壓力真在升嗎？五年期打和債息兩個月來仍在1.6厘，即是不高。美國個人消費開支（PCE）由疫前增2.5%插水反彈後現仍-3.2%，通脹壓力不問可知。

納指和標指均完成圓底，而道指則差些少達29,1xx點阻力線，本周料先升後回，但全周拉勻料仍處上落格局。恒指上周突破下降軌後可看高些少，料逼近25,000點，暫以25,2xx點下降軌處為限。近月科技指數跑贏主板，但始終特朗普中招後欲報仇，尤其大選近而其落後之勢明顯，一旦敗選報復之心勢必更強，大陸科技企料將是箭靶。

最近人幣之勢強，顯然非美元跌所能完全解釋。CNY的大枝陰燭只是追回CNH，倒無特別。論中間價，現反不及9月下旬時強，可見官方的升值心態也未算十分進取。人幣敢升，是在被圍堵和食自己（內循環）下既已一刀兩斷，自無需要貶值刺激出口。反而在兌美元有機會被制裁下，現急欲起碼將人幣區域化。藉着人債入富時債指數後，人滙升值一輪，加些什麼數碼紅包甜頭，好讓資金收息賺滙再加點小便宜，請錢入陸。

半年以來，人幣孳息曲線大升，兩年期升厘半至2.8厘，十年期升0.7厘至3.1厘，相當於加息三至六次。不過，年至今大陸通脹由5.4%跌至2.4%，可見通脹壓力不大，而這孳息升不怎反映經濟變化。升息等於債價跌，故「人債很受追捧」亦很難說得通。由於全條債息曲線由人行嚴格操控，故較佳解釋是官方刻意挾息以吸引外錢。只不過，升值、挾息不可能無止境下去，當吸到出現「錢進疲勞」時就會鬆手，甚至掉頭跌了。

羅家聰

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