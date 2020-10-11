理財深度遊｜稅貸戰開鑼 全線調低息率 最低1.38厘

稅季將至，銀行開始陸續推出本年度稅務貸款，現時暫有三間本港銀行推出，花旗、大新及建行亞洲分別公佈了貸款年利率及優惠，而以大新銀行以最低年利率1.38厘暫時最抵。

要獲得大新銀行1.38厘的最低年利率，條件是需同時開立大新的銀行戶口或登記360°「易出糧」服務，並且還款期需為6個月，貸款額最高為10萬或稅額的1倍，以較低者為準。花旗銀行最低年利率則為1.78厘，貸款額需達150萬元，並且需以12個月作為還款期。建行為2.18厘，貸款額需達35萬元或以上，同樣需以12個月作為還款期。

暫時花旗銀行貨款額上限最高，最多可借月薪12倍或200萬元，大新為月薪10倍或100萬元，建行亞洲則為月薪10倍或200萬元，全部以較低者為準。花旗銀行還款期亦最為靈活，由6個月至60個月均可，大新銀行為6至24個月，建行亞洲則為12至24個月。

花旗銀行額外優惠最多可送6,000元現金券，但需附帶條件，例如是私人銀行大客、保持戶口結餘800萬元或以上等；而大新銀行亦有額外獎賞，最高送888元現金回贈，若用大新戶口提款或還款，並且使用網上申請稅貸，可再獲贈150元現金獎賞。

比較上年度息率，以上三間銀行均調低了本年度息率，當中降幅最多為建行亞洲，由上年度的最低息2.5厘，下調0.32厘至2.18厘。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！