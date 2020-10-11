圓方集 ︳白先勇的愚忠（張宗永）

小學教師因為涉嫌宣揚港獨，被教署註銷資格，事件仍在發酵中，聞說校方和家長嘗試平反。我個人是不讚成太早給稚齡學童灌輸既定的政治思想，不論政見是左是右。反之，應該訓練他們客觀分析事物。雖然現實中，太年輕的腦袋能否接收，倒是一個問號。

近日，愛國有陣子變了嘈音，且讀點書來排遣一下悶意。

台灣作家白先勇繼續為他的父親國民黨陸軍上將白崇禧作傳，新作「悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石」詳述白與蔣二人之間的由互為犄角到凶終隙末，將軍之子白先勇下筆難免避父諱，但即使是描述蔣介石時，白先勇也是委員長前委員長後，非常尊敬。

我是看白先勇小說成長的，大學時期前後，他是我最喜歡的作家。有次讀到白先勇講述他寫短篇小說《芝加哥之死》的背景，感受很深：1963年，白先勇赴愛荷華大學創作班深造，出國前夕母親逝世，初來美國，因為環境遽變，方寸大亂，完全不能寫作。直到1964年的聖誕，白在芝加哥遇上大雪，心有所感，因而再次執筆。我中學最後一年，在加拿大渥太華附近的一個小鎮唸書，長周末有陣出渥市短遊兼購物，歸途上孤獨地在灰狗長途車站等車，渥太華冬天是苦寒之地，白先勇形容的那種落寞，我是非常有共鳴的。

白先勇幼承庭訓，家教森嚴，唸台大時由土木工程轉修文學，還會擔心逆了白崇禧的意，君臣父子的倫常觀念很早便植入他的腦海中。但我覺得他對蔣介石只是愚忠。

1945年，抗戰勝利，蔣介石的聲譽和手執的兵權一時無兩，之後屢誤戎機，最後敗走大陸，蔣當然要付最大的責任。綽號「小諸葛」的白崇禧作為總參謀長，未能夠取得蔣的信任力挽狂瀾。白先勇說：自己寫到最後，也是滿腹辛酸。如果我是國民黨的支持者，單是辛酸又豈能釋懷，憤怒才是最佳的形容詞。

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