出招降溫｜人行將遠期售匯業務外匯風險準備金率下調為零 分析：壓制人幣過急升幅

人民幣在國慶假期後急升，在岸價（CNY）曾飆千點衝破6.7關口，創下逾13年最大單日漲幅。人民銀行隨即有所動作，昨日宣布本周一起將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從20%下調為零，外界解讀這是為人幣升勢「降溫」的手段。

所謂售滙業務準備金，是指沽出人幣購入遠期外滙時的準備金，有關比率下調至零後，意味沽人幣、買美元成本會下降。人行新聞稿中指，人幣滙率今年來以市場供求為基礎，出現雙向浮動，市場預期平穩，及跨境資本流動有序等，下一步將續保人幣滙率彈性。

受美元轉弱、中國經濟於疫情下復蘇、中美利差等因素吸引資金流入，人民幣兌美元自今年5月起開始快速升值，年中至今升值逾5%。

《彭博》引述瑞穗銀行首席亞洲外滙策略師張建泰指，人行新政反映當局對人民幣的前景有所轉向，認為人民幣貶值壓力減少，預計央行調降遠期風險準備金之後，周一人民幣會回吐部分升幅。彭博經濟學家曲天石亦估計，下周開盤後在岸價將回調至6.80附近水平。

雖然人民幣走勢強勁，但報道引述牛津大學中國中心研究員George Magnus表示，考慮到中國的政策風險和資本管制，將人民幣視作避險貨幣並不適宜。

事實上，人行曾多次調整外匯風險準備金措施，2015年9月人民幣急貶時，人行透過增加做空本幣成本以降低貶值壓力，將準備金率設於20%；2017年年內人民幣迅速走升後，人行將準備金率下調為零壓制升勢。2018年爆發中美貿易戰，加上國內經濟放緩，令人民幣開始承壓，人行再將準備金率重新調整為20%。

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