柏傲莊銷情 為樓市最後一季測溫

世紀疫情，外出進入公眾場所，必須先量體溫。近日搶盡樓市焦點的大圍柏傲莊，在疫情反反覆覆情況下推售，銷售成績必成為樓市最後一季溫度計。

整體經濟受疫情拖累，新盤推售計劃亦不似預期。今年大型矚目新盤，把握時機重要性比起旺市更為重要，皆因疫情確診數字上上落落，疫情指數成為各項銷售計劃進程指標。

經過上半年疫情嚴重衝擊後，踏入下半年，發展商均密切注視疫情走向，以便趁疫情緩和，加快腳步推售手頭上新盤，追趕今年新盤銷售目標。來到樓市最後一季，有全年最矚目新盤大圍柏傲莊登場，首批180伙，折實均價1.89萬元，相比非鐵路上蓋，但卻位處九龍東茶果嶺的KOKO Hills首批折實均價1.99萬元低，欲網羅全城客源。新世界(017)形容開價為「共享價」，一方面是除了第一期783伙外，尚有第二期涉及3座的1,415伙，以及第三期涉及2座的892伙，要在未來經濟走向陰晴難定的狀況下，「先求量，後求價」成為大型新盤銷售策略。

同屬沙田至火炭尚有兩個新盤部署推售，分別是新地(016)已取預售樓花同意紙的沙田多石街項目第1期，及中洲集團仍待批售樓紙的火炭坳背灣街1號項目，涉1,335伙。柏傲莊的承接力，勢成年底前新盤市場銷售指標。

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