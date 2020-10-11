疫情商廈｜中環甲廈空置率升至7.2% 創12年新高

本港今年受疫情影響，加上政治前景未明朗，經濟嚴重受挫。美聯最新數據指，整體甲廈空置率持續上升，其中中環相關空置率升至7.2%，屬2008年金融海嘯後、近12年新高；而該區甲廈租金本年迄今累跌23.8%，跑輸整體約19.7%跌幅。

經濟疲弱，甲廈需求大減。美聯工商舖最新報告指，本港上月整體甲廈空置率錄約7.9%，其中中環、金鐘等核心區更分析錄約7.2%及7.7%空置率。至於上月指標甲廈租金按月微跌0.1%，連跌15個月，今年至今累跌約19.7%；而中環及金鐘上月平均呎租約為63.7元及46.9元，今年分別累跌23.8%和28%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，本港經濟持續疲弱，加上政治環境不明朗，企業對寫字樓的需求減少，而目前有不少企業仍然持續「去中環化」以減省租賃成本，令到該區近月空置率急升，相關租金水平也不斷向下。 翁續指，由於通關無期，加上陸續有甲廈租戶的租約屆滿，相信短期內中區空置率仍會上升，租金將持續偏軟。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！