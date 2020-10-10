【本報訊】疫情有爆發第四波迹象，但「報復式睇樓」再現。新世界（017）大圍站上蓋柏傲莊上周五開價，昨開示位並收票，荃灣售樓處過千人排隊，人龍長達400米，龍尾要排六小時，場面墟冚。首日速收逾2,000票，首批180伙計超額10倍，凍結市場資金逾2億元，成逾三年來新盤單日收票王。

柏傲莊是近年最大型鐵路上蓋盤，首批180伙平均呎價雖近1.9萬元，貴絕新界區鐵路新盤，但由於貼近區內二手價，加上鐵路優勢，一登場即成熱話。昨晨11時起公開示位並收票，至下午2時， 荃灣愉景新城售樓處外現逾400米睇樓人龍，龍尾一度要等六小時。

車淑梅：似抽六合彩

荃灣區議員劉卓裕表示，接獲過百名愉景新城及荃景圍街坊求助，於是再報警；及後近廿名軍裝警員到場維持秩序。現場所見，天橋堆滿代理及準買家，商場額外放置抽風機保持空氣流通。發展商指為分隔睇樓客，分三個時段讓參觀者進場，每時段限600人，最多1,800人參觀；至傍晚5時，發展商宣佈截龍，提早三小時關閉示位。

晚上9時，柏傲莊收逾2,000票登記，首批180計超額認購10倍，是新盤市場近三年來單日收票新高，同時凍結市場資金逾2億元。對上紀錄是2017年8月時，荃灣西全．城滙一日收逾2,000票，最終收逾2.25萬票成紀錄。

睇樓客及代理擠滿荃灣行人通道，引起附近居民不滿。愉景新城居民伍生指出，「好似非法集結咁，造成非常大困擾；居民要喺天橋位置出入，咁樣我哋點行呀」。

雖然居民不滿安排，但睇樓客一直無減，電台節目主持車淑梅亦有到場。她舉家住大圍逾30年，昨參觀柏傲莊示位，打算購買600方呎單位；並指知道項目排隊人龍甚多，笑言抽中「同中六合彩差唔多」。

睇樓客不乏慈父慈母，大圍居民李生打算以逾800萬元購兩房戶，送給兩名子女居住；李生指已觀望多時，因希望子女居於附近，故不考慮其他新盤。

撻定王逸璟．龍灣重推

另外，今年新盤撻定王之一的中冶置業（1618）青龍頭逸璟．龍灣，遲收樓近一年半，今年有28宗撻定，合共33宗，撻定率達四成。發展商公佈即將入伙，以現樓重推。昨加推20伙位於2座的一房戶，實用300方呎至429方呎，折實價489萬至701.1萬元，折實平均呎價16,198元，兩年賣貴9%。逸璟．龍灣原定去年6月入伙，因山坡工程而遲遲未獲批入伙紙，不少買家今年起撻定，年內錄28宗。