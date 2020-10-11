金融fact-check ︳金管局被摵柴（戚風生）

每天新聞太多，容易睇漏一些簡短但重要的新聞，若非朋友提點，戚風生也差點錯過政府在9月最後一日公布「香港增長組合」詳情這單大新聞。

「香港增長組合」是波叔在2月財政預算提出來的神主意，旨在鬆綁「鬍鬚曾」多年前收埋免被時任特首689亂花的香港人家當的「未來基金」搬出來。香港增長組合的起始資金為220億元，是未來基金總規模2200億的一成。

金額不算大，但令人大惑不解的是，金管局一直是政府的御用基金經理，未來基金亦在2016年至今一直由局方的外匯基金投資辦公室管理。波叔今次巧立香港增長組合名目，將未來基金拆骨，並交由財經事務及庫務局管理，在體制上是件大事：在明，僭建財庫局的工作職能，在暗，搣金管局柴。

為何投資工作要交由毫無經驗財庫局處理？政府沒有解釋，希望傳媒朋友可以有機會代為追問。而耐人尋味的是，政府9月底雖然公布了香港增長組合的管治委員會名單，但對落手落腳做事的投資委員會則含糊其辭，只交代由財庫局局長做主席，「並由相關部門代表組成」。為何不能寫清楚是哪些相關部門？據了解，金管局亦將會做妹仔，為香港投資組合提供行政支援。

政府新聞稿更值得玩味還有這一句，這班不知名的代表將會處理「包括任命普通合夥人的事宜」。翻譯：就是一班AO出去委任私募基金（PE）的General Partners。咦咁啱呀，金管局個PE都係咁玩法，難道財庫局有發掘連金管局都找不到的隱世GP高手？

香港增長組合成立的政治任務極濃厚，官方稱要「策略性地投資與香港有關連的項目，鞏固香港金融、商貿及創科中心地位，長遠提升香港的生產加和競爭力」，再看看管治委員會會員有自稱引入H股的私募公司老闆諸立力、前光大高層陳爽、前阿里巴巴高層車品覺，中資味撲臉而來。香港增長組合將投資到哪裡去？你懂的。

戚風生

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