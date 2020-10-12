新iPhone｜分析：最平型號如賣5417元起料將大賣

市傳蘋果將於本港時間10月14日凌晨推出新iPhone，天風國際旗下知名分析師郭明錤發表最新報告指，發佈會將推出四款5G手機，如果iPhone 12售價為699美元起步（約5417元），新機將會大賣。

報告中提到，新型號包括：iPhone 12 mini (5.4吋)、iPhone 12、iPhone 12 Pro (6.1吋三鏡頭) 與iPhone 12 Pro Max (6.7吋) ，而它們的出貨比重分別為20至25%、40至45%、15至20%與15至20%。

報告亦提到，iPhone 12 mini的售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大螢幕的需求；iPhone 11在2020年前三季度中佔iPhone 11系列整體出貨約70至75%，售價是成功關鍵。雖5G是iPhone 12系列的關鍵硬件升級，但因5G服務尚未普及，故售價依舊是影響12系列需求的最關鍵因素。

郭明錤料，如iPhone 12的售價低於iPhone 11的699美元，iPhone新機發佈會後供應鏈股價將持續上漲；如iPhone 12的售價較iPhone 11高0至100美元，iPhone發佈會後部分投資者可能先行獲利，更多投資人將採取觀望態度並等待預購結果；如iPhone 12的售價較iPhone 11高100美元以上，發佈會後供應鏈股價將會修正。

郭明錤還表示，iPhone 12系列在今年第四季度的零部件出貨預估無法反映真實需求。12系列在今年第4季的零部件出貨預估為8,000萬至8,500萬部，高於11系列在去年第4季的7,500萬部。

然而，因銷售時間較短，12系列在今年第四季的需求應低於11系列在去年第4季之需求，故認為12系列在今年第四季的零部件出貨預估無法反映真實需求。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！