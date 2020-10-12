虛銀開打貸款戰　息率低過兩厘

【本報訊】不計上月底宣佈試業的富融銀行，本港虛銀已全數正式推出服務，當中1厘活期息成為了基本盤，另有高息定存計劃吸客。在存款戰線基本勾劃好之際，低息貸款戰線亦已展開，眾安銀行及天星銀行先後推出個人貸款業務，上半年兩行貸款規模分別有6,013萬元及5,196.3萬元。

眾安銀行設30分鐘批核承諾，星期一至日即批即過數，最新推出「貸易抽」，申請貸款可贏38,888元現金獎或全期貸款免息獎勵。該行發言人回覆指，早前10萬元免息貸款活動已經結束，用戶反應熱烈，帶動整體信貸規模大幅增長，截至9月28日，貸款規模已突破3億元，較6月底增近4倍。

匯立鋪路推投資產品

天星銀行候任行政總裁姚文松接受本報訪問時則指出，8月份起削減貸款息率至1.85厘，期後貸款申請量按月升2倍，帶動上客量按月升40%，惟未有披露9月份數據。根據半年度報告，其貸款規模為5,196.3萬元，當時開業日數只有20日。

姚文松續又提到，現時貸款息率有一定競爭力，難有進一步下調空間，又認為虛銀對市場帶來一定衝擊，大型銀行亦先後下調收費，希望做到百花齊放、良性競爭。

匯立銀行亦磨拳擦掌，準備推出貸款業務。該行行政總裁謝學海向本報透露，貸款產品已在沙盒測試，會加強和金管局溝通，推出時間視乎測試結果而定，又稱有計劃申請財富管理牌照，為推出投資產品鋪路，未來亦會拓展生態圈，配合客戶消費和理財需要。

謝學海認為「香港客戶」需要簡單、快捷、好玩的銀行服務，又以精明、直接及接受新事物能力高來形容匯立銀行客戶，「我鍾意佢哋夠直接，會透過唔同渠道畀feedback銀行」。

提到早前反應熱烈、導致系統超負荷而被叫停的「高息快閃優惠」，謝學海指，會持續收集並整理客戶意見，經慎重考慮及測試後才會重推。該行今年上半年蝕1.13億元，謝學海重申，WeLab集團旗下公司一般在3至5年達收支平衡，又指短期無增資需要。