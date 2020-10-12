反壟斷｜傳歐盟正草擬清單 擴大對科技巨企管制

《金融時報》報道，歐盟監管機構正在草擬一份管制清單，對象多達20間大型科技公司，將針對這些公司設更嚴格的新規定，以限制其市場影響力。

報道引述知情人士透露，根據計劃，名單中的公司必須遵守比小型公司更嚴格的法規，將迫使大公司與小公司共享數據，和分享公開蒐集資訊的方式。這份名單將根據市場份額和用戶數等數據制定；意味著很可能包含Facebook和Google等科技巨企，目前相關指標還在討論中。

歐盟考慮會對違反規定的科技公司罰款，在極端狀況下，若科技巨企的市場壟斷地位，已威脅到客戶或小型競爭對手的利益時，歐盟可能分拆科技巨頭在歐盟的業務，或是要求其出售。

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