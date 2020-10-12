摸魚手札｜高銀金融，何去何從（渾水）

高銀本月7日收到德意志信託於2020年8月7日向百慕達最高法院提呈，針對公司作清盤呈請副本。

公司隨即於11日公佈配股，以1元價格，配售合共最多13.98億股新股份予不少於六名承配人，款項用作還款、及營運資金。

事態演變到這個狀況，涉及很多清盤知識或財務技術，不是三言兩語可以交代，只能夠概括性做描述。

以市場人士嘅解讀，疫情之下好多地產商都水緊，承受着若干的經濟傷害，高銀金融是有流動性問題，但暫時未去到資不抵債的地步。根據公司年報，高銀金融撇除所有債務，高銀金融淨資產仍然超過100億元。債權人向百慕達最高法院的清盤提呈，似乎有需要尋找更足夠的理據，單憑約100億元債務，好似有少少牽強。

不過，德意志信託作為債權人及協調人向高銀追數的過程，可以講係非常之狠。完全不予高銀任何喘息機會，即使高銀搵到買家以143億元購買九龍灣總部，都繼續申請上市公司清盤，令出售資產過程再生枝節，同時又委託地產代理以120億元招標有關物業，有關舉動耐人尋味。

曾經高銀搵了李澤鉅的家臣馬勵志進入董事局，當時估計他的入局是代表李氏，協助高銀金融處理問題，後來馬勵志又離開董事局，不過他沒有全身而退，反而尾大不掉，繼續留在公司擔當顧問角色。看來，雖然在期權債務融資上他們沒有達成若干的協議，但不代表高銀和李澤鉅永久中斷合作。

潘蘇通在何文田有一些地產項目，李澤鉅非省油的燈，以他無寶不落的性格，這些地產項目有機會是促成新一輪合作的契機，當然，要睇雙方如何達成合作條件。如果傾得到，這就是高銀金融可以翻身的契機。

重點在於，配股那些承配人的名字還未公開，而且還有一些法庭判決未完成，這就是我對高銀金融中短期走勢的判斷和預測。

渾水

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