美紓困乏共識　港股觀望濃

【本報訊】美國議會對新抗疫紓困方案未有共識，加上本周有多項經濟數據公佈，市場觀望氣氛濃厚，料港股會於24000點水平拉鋸。

上周特朗普提出1.8萬億美元的經濟刺激計劃，刺激美股造好，連帶港股ADR都上升，以點數計，港股今日應高開123點。不過，計劃再有波折，代表民主黨的眾議院議長佩洛西反對，意味新一輪的刺激措施或未必能於大選前通過。

專家籲股民按兵不動

市場另一個焦點為中國的經濟數據，耀才證券研究部總監植耀輝指，「大家最關注中國經濟數據，如出口，本周會有公佈，另外亦有公司交代早前的黃金周數據。」本周初中國會公佈9月份的新增人民幣貸款、社會融資規模、M2貨幣供應年率、進出口年率。周五美國則會公佈10月份的消費者信心指數、9月的工業生產等。

植耀輝表示，美國大選臨近，加上英國脫歐如箭在弦，消息或會為港股帶來大動盪，故呼籲投資者應按兵不動為上。「如果真係要短炒，相信手機設備股會比較好，舜宇光學 （2382）近日出貨數據都唔錯。」本周大市料於24000點水平有支持位，但於24600點將遇阻力。

正榮金融業務部副總裁郭家耀則指，科技指數連升五日，反映新經濟股重拾升勢，預期升幅將會持續一段時間。而全城矚目的新股螞蟻集團來港上市聆訊快將舉行，投資者若近期未有投資心水，亦不妨將部份資金留作其後抽新股之用。