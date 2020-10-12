疫情豪宅｜ 機動戰士高達生產商福萬執董 8,500萬購渣甸山半世紀豪宅

生產及開發機動戰士高達的福萬集團，其集團執行董事林智彬（Lawrence）或有關人士，上月斥8,500萬元購入渣甸山低密度住宅，實用呎價5.4萬元。

位於渣甸山的畢拉山徑雙號屋，實用面積1,580方呎，土地註冊處資料顯示，物業於上月獲買家8,500萬元承接，呎價5.4萬元，上月中簽定臨時買賣合約，月底簽定正式買賣合約，登記買家林智彬(Lawrence)，與福萬集團執行董事中英文名相同，亦為中華總商會青委副主席。福萬生產《機動戰士高達》、《超時空要塞》等玩具，近年開發的機動戰士組件過千件。畢拉山徑雙號屋原業主於70年代斥20萬元買入，持有半世紀，升價424倍。

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