中美角力｜華府兩網站禁香港瀏覽 美官員：料快將有更多封網

美國政府逐步加大對於香港的限制行動。英國《金融時報》報道，美國多月來已禁止由香港境內進入兩個美國聯邦政府網站，以獲得經濟數據，包括美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）及美國人口普查局（US Census Bureau）的網站。換言之，於香港境內，香港網民再不能直接獲取前者的月度美國職位及失業數據，以及後者的美國零售銷售、國際貿易等數據。本報記者嘗試進入該兩網站，目前已出現"Access Denied"的字眼。

《金融時報》記者接觸美國多個政府部門，以得悉有關原因，但只收到有限度的回應。美國勞工部發言人拒評有關「安全程序（security procedures）」，但確認「部門於2018年1月開始執行包括香港在內的地理封網。」這顯示有關措施已超過兩年前，即在「港版國安法」生效之前已實施。美國人口普查局沒確認亦沒否認聯邦政府的封網措施，但表示「根據環境演變，持續檢討網絡威脅報告及調整。」美國國防部官員則未能評論為何一些公共網頁被禁止瀏覽。

雖然香港人仍有很多美國政府網頁能夠進入，但報道引述一位美國官員預期，未來快將有更多美國政府網頁禁止香港進入，因為華府不再視香港為中國的自治地區。除了中國以外，目前有部份美國網站於俄羅斯及烏克蘭被禁止進入。

報道引述戰略與國際研究中心的網絡安全專家James Lewis表示，封網可以成為一種「國防策略」以保護來自多部電腦發出的網絡攻擊，屬相對秘密而低成本的方式。

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