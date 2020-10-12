中環迷你裙 ｜線上轉型專家有錢途（Samantha）

美股放煙花式升市，該認命的是，科技股始終具備醉生夢死的元素，大波幅，跌得快，升得更快，一眾科技三爬兩撥又回到高位，兼破埋頂。美聯儲最怕經濟死，寬鬆狀況短期不改變下，稍有實力的公司手上有閒錢，第一件想做的未必是請人，而是轉型，一場疫情讓沒做線上建設的公司幾近停擺，就算是各行各業的龍頭，面對互聯網也無從入手，需要靠外援，EPAM Systems (EPAM) 目標客戶群正是謀求轉型的公司。

EPAM成立近30年，市值達1,470億港元，主攻軟件產品開發和電子平台工程服務，賣點是擁有頂尖工程人才，提供顧問、設計、建設和後期工程的一條龍服務，定價較高。公司疫情前已瞄準企業數字化轉型的契機，協助客戶電子化，工作流程自動化，也涉及人工智能和雲計算技術。客戶來自金融服務業、旅遊消費、軟件高科技、傳媒、生科，以至石油天然氣和汽車行業等各行各業都有，首十大投行有一半是他們客戶，首100大獨立軟體供應商（ISVs），三分一是其客戶，十大藥廠8家是他們客戶。

武漢肺炎疫情讓部份醫療服務由面對面改為線上，以數據分析為核心的新型健康保險Clover Health因疫情收到大量電話查詢，EPAM為其開拓渠道滿足客戶需求。他們8日內給予客戶解決方案，如啓動武漢肺炎頁面，提供常見問題自動解答，以更新和文章進行教育，減少通話和不必要的等待時間。此外，提供360度診斷服務，如病者虛擬到訪，系統自動尋找合適對象進行跟進，同時開拓新溝通渠道，如電郵和SMS，提供最新資訊助提高效率。

公司打正旗號提升客戶競爭優勢，如幫助加拿大最大家居裝飾零售商之一Lowe’s改造其電子商務網站，以滿足消費者需求，並確保客戶平台無縫過渡。最終該平台移動收入大幅增長，帶動實體店銷售，平均在線定單價值顯著增加，為公司提升競爭力。

EPAM早前公佈的第二季業績，優於預期，淨利潤按年增長13%，non-GAAP經營溢利提升16.9%，經營溢利調升0.3個百分點至17.1%。公司收入來自歐美，佔逾90%，餘下是中東和亞太。公司預期第三季收入和經營利潤率與上季相若，按年增長中位數為8.5%。大摩上周維持對EPAM買入評級，目標價為370美元，仍有上望的空間。

Samantha

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