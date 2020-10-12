CanBank｜臨時甩底的施政報告（散子）

特首林鄭月娥在宣佈施政報告前兩日，宣佈押後宣讀，原因是已向中央建議一系列措施，月底要到北京與各部委討論尋求中央支持，希望措施得到支持後才宣讀其新一份施政報告，對將至深圳出席特區建立40周年只輕描淡寫，輕輕帶過。

先不論她被召到深圳見習近平一事，集中談談這個需要中央支持的「走出經濟困境方案」，這個方案雖然並非今早林鄭見傳媒的討論焦點，但從方案需要中央支持的，也可以想像到方案與03年走出沙士困局的方案比較，不會有太大突破，當年大陸放寬自由行，刺激本港零售令經濟走出困局，不過，這個自由行卻引申出不少社會問題，去年有幾場社會運動亦與反水貨客有關。

深圳在慶祝特區成立40周年之時，深圳的五年改革方案出台，當中涉及多個先行先試計劃，包括開展數碼人民幣、創業投資企業市場准入及私募基金准入，又深化深港合作以及大灣區發展諸如此類。可以想像到，本港這個「走出經濟困局方案」將亦離不開吸引金融專才到大陸、共建大灣區之類，若真的與習近平南下無關，那遲一個月或早一個月宣讀施政報告又有何分別？

散子

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