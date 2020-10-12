中國5G｜中廣電在京成立 大陸專家：能快速形成產業鏈

中國第四大流動服務營運商中廣電網絡股份有限公司在京成立，有專家形容為全國有線電視網絡來說是一個重要的里程碑。

據內媒報道，過去中國各地有線電視公司的節目收視與播放基本是各自為政，但在成為營運商後，手機用戶需全國聯網使用，不能出現用戶在某區入網，在其他區卻無法使用當地網絡的情況，中國廣電的成立將促進有線電視網絡升級，邁向全國一網與5G的融合發展，確保今後廣電系5G能夠在各地同步使用。

內媒還稱，中國廣電將發行192號段的手機號碼，與中移動（941）簽約共享基站，中廣電手機用戶將可共享使用移動的基站。

通訊產業專家、融合網創辦人吳純勇向《北京日報》解釋，數十年來全國有線電視網絡分散經營及發展，故中廣電的成立是一個重要的里程碑，預計能快速形成產業鏈，也勢必對中國5G市場格局產生重大影響。廣電系5G擁有屬於自己的獨特資源和優勢，它在短片內容製作與管理、相關頻譜使用等方面的優勢，遠遠大於更側重通訊業務的三大營運商。4G的發展催生出移動支付、短視頻等產業，而未來音視頻領域勢必將成為廣電5G的核心。

此外中廣電剛面世即帶有混改影片，股東除中國廣播電視網絡、北京北廣傳媒投資發展中心等傳統廣電系，還包括了阿里巴巴、深圳市招商局科技投資等非廣電系。

去年6月，工信部正式發佈4張5G牌照，除中移動、聯通（762）、中電信（728）三大營運商，中廣電獲得5G牌照。

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