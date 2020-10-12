港滙強勢｜金管局最新向市場注資67.43億港元 規模月內最高

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局最新再於本港時段收市後買入美元，沽出67.43億港元，規模為月內最高。銀行體系結餘將於10月14日增至2868.82億港元。現港元滙率維持在每美元兌7.750港元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，至今累計沽出2,070億港元，單計本月暫時接錢204.61億港元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，近期新股集資活動十分活躍，不斷推升港元需求。而金管局亦持續出售港元以捍衛聯滙制度，令銀行體系結餘進一步上升至 2016 年以來最高的逾 2,800億港元水平。她預期，在流動性逐步增長的情況下，即使大型IPO令港元拆息回升，升幅也可能只是溫和的。

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