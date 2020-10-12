本土banker邊緣化｜中資券商不願聘港人 投行港人佔比2年降約10百分點

港股A股化，加上一連串社會事件，本土banker近年逐漸被邊緣化。外媒報道，投行職位中港人佔比由2年前40%，降約10個百份點，至約30%。

《彭博》報道，香港本地人才正在迅速香港首選投資銀行家地位，取而代之的是中國大陸的競爭者，他們現於香港擔任大多數高級職位。而最近變化幅度，甚至震動了業內資深人士，他們歸咎去年逆權活動後，中資券商不願再僱用和晉升香港人。

招聘公司Robert Walters Plc表示，本地人在香港投資銀行職位佔比已從兩年前的40%下降至約30%，目前約60%職位由大陸人擔任，10％為其他海外人士擔任。高層獵頭公司Wellesley估計顯示，行業高層的趨勢與此相似，一半以上的高級職位由大陸人擔任。Robert Walters香港地區總監John Mullally解釋，20年前大陸人只佔該行業15%，但隨後廣泛的出國留學計畫及其他國際經驗，大陸人正縮小與香港的技能差距。

報道訪問一謝姓banker，他曾經在歐美大型投行任董事總經理，現在於一中型中資券商工作。他說他很難打進新公司的核心圈子。他現在的薪酬與十多年前差不多，他所在部門招聘大陸人與香港人的比例是四比一，又指包括他在內的大多數香港banker，都在學習中國大陸的規矩，文化衝擊和差異仍然巨大。同時因人才供應增加，全行薪酬水平亦正在下降，高級職位的薪酬在5年內下降15%至20%。據知行業高級董事總經理的年薪，通常在85萬美元至175萬美元之間（折合約663萬至1,365萬之間）。

不過，報道亦指出，香港人仍然擔任行業中最高階職位。例如，摩根大通中國區執行長梁治文、高盛中國區併購業務聯席主管為Pierre Chu。而中國投資銀行業務的幾位負責人，包括瑞銀的John Lee，瑞信的Joe Lai都來自香港。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！