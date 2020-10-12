新盤動向｜油塘蔚藍東岸料月內獲批預售 最新引入法國家電De Dietrich

樓市氣氛暢旺，多個全新盤密鑼緊鼓推售，新盤混戰持續。內房五礦地產（230）本港首個新盤油塘蔚藍東岸料最快月內獲批預售，發展商最新引入法國著名電器品牌De Dietrich，為項目大部份單位配備各式電器。

蔚藍東岸合共提供688伙單位，屬九龍區內今季最重貨量新盤。五礦地產營銷及市務總監方俊指，項目各項銷售部署已準備妥當，料獲批預售樓花後，即可展開推售計劃。方續指，儘管疫情或在第四季再度爆發，而現時市場需求依然強勁，故暫時仍以市價推售作目標。

項目單位戶型由開放式涵蓋至四房戶，發展商最新宣佈與De Dietrich合作，為開放式至三房單位提供電磁爐、微波爐、雪櫃、洗衣乾衣機等家電；另兩房或以上戶型更備有品牌蒸焗爐，預料每伙單位斥資約6位數引入相關家電。

蔚藍東岸由4座住宅大廈組成，其中第1、2座，位於前排，料可享無遮擋海景。預計關鍵日期為2023年3月，樓花期長約兩年半。

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