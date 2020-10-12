二手轉熱｜昇悅居頂層特色戶2,718萬元沽 呎價2.43萬破區內雙項紀錄

長沙灣地王新盤Grand Victoria尚未開賣，鄰近二手市場先創新高。俗稱西九四小龍之一的長沙灣昇悅居，市場錄2座頂層特色戶，以2,718萬元沽出，呎價刷達2.43萬元，銀碼及呎價均打破四小龍屋苑紀錄。

利嘉閣地產余文偉表示，昇悅居2座頂層特色單位，實用面積1,116方呎，為三房套內置樓梯上天台間隔，外望海景。單位近日以2,718萬元沽出，實用面積呎價24,355元。

據悉，原業主早於2003年1月一手價買入，當時購入價約555.6萬元。持有單位17年多，是次轉手帳面獲利達2,162.4萬元，賺幅約4倍。新買家為區內四小龍住戶，透過90後女兒名字購入上述特色單位。

昇悅居整屋苑僅設有6伙上述特色戶，對上一宗成交追溯至2014年3座頂層單位，成交價約1,920萬元，是次打破特色戶銀碼紀錄。四小龍泛指四個屋苑包括宇晴軒、昇悅居、泓景臺及碧海藍天，區內呎價最高一直是宇晴軒，去年一個單位以呎價2.1萬元成交，是次由昇悅居特色戶打破銀碼及呎價紀錄，料成區內新盤新指標。

同區由信置（083）、夥拍世茂房地產（813）、嘉華國際（173）、爪哇控股（251）及會德豐地產合組財團的長沙灣地王新盤Grand Victoria，三年前獲上述財團以172.88億元投得，成本港賣地史上三大最貴地皮之一，發展商計劃最快第4季開賣，新盤未動，惟二手市場氣氛，在近期大圍新盤起動刺激下，率先創新高價紀錄。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！