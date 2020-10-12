大棋局｜三個男人 三種階段（Mr. Tregunter）

有三個男人身處三種不同階段，將左右他及其國家的命運。

習近平，處於安內階段尾聲。近日輿論指向習王之爭要開始。曾批評習近平的紅二代任志強被判坐監，係王岐山老友；中央巡視組原副部級巡視專員董宏正被調查，係王岐山親信。所以法國《世界報》指王岐山可能已經失寵，台灣《聯合報》指王岐山大管家落馬，習王瀕臨決裂？

習近平上台後王岐山做中共中紀委書記，負責打貪同習近平開路。官場之事吾等平民不會知道，但情勢發展若如輿論所講，反映安內已近尾聲。接下來五中全會將審議《中共中央委員會工作條例》，被視為最後確立習近平領導地位之一着，盡了。講兩句題外話，王岐山常被寫錯為王歧山。岐山係周文王起兵之地，日本織田信長第一次對外拓殖，攻下美濃稻葉山城後改名岐阜，意思係：要取天下。明白典故就不會寫錯。

另一邊廂的特朗普，還處於安內早段。反特朗普在美國現下可謂顯學，大選形勢拜登亦稍佔上風。但在被指摘抗疫不力，經濟搞唔掂，失業率爆升，BLM四出抗議之際，拜登的支持度亦只係稍微佔上風。美國有相當一部份人十分清楚，特朗普觸動太多過去20年的既得利益者。就如中美貿易戰，特朗普最初要談的只是錢，但情勢使然讓其明白已不止要談錢。係時代選中佢做關鍵角色，所以特朗普會當選，美國的內部矛盾也將更加激烈，當選後要面對安內中段。

在中美夾縫中求存的北韓，金正恩近期一反常態。勞動黨成立75週年的紀念日，金正恩凌晨閱兵，展示巨型導彈，演說時哽咽，反覆說抱歉。其實主要想傳達3個訊息：北韓已經擁有足夠震懾他國的武器；對全球尤其南韓示好，北韓並非邪惡國家；希望改革經濟。金正恩到了選擇的時候，他相當清楚北韓在東北亞有反轉地區平衡作用。正因有此作用，就要趁現時叫價，而前提係有核武先有數講，縱然不知真假。

美國大選尚餘不足一個月，在這場可能是二戰以降最重要的選舉後，天下二分之勢格局將明確。躊躇、猶豫、趑趄、睇定啲之列國，會陸續歸邊。當此其時，習近平、特朗普正經歷不同的安內階段，金正恩選擇此時放軟姿態等於向外招手，要帶領北韓改革開放。想兩邊不得失游刃其中者，其實只係以沉默來支持強勢方更強勢。

Mr. Tregunter

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