恒生投資推首批互掛ETF：ETF通須時落實

恒生投資管理發行首批互掛ETF，恒生嘉實滬深300指數（下稱3130），擬於周三（14日）向機構投資者發售。

恒生嘉實滬深300指數以聯接ETF形式，經RQFII投資於嘉實滬深300ETF。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，雖市面上已有不少追蹤滬深300指數的ETF，但3130將不會受A股30%外資持股限制；而且交易費較低，全年經常性開支比率為0.8%。基金的設計及結構能夠給予莊家 (Market Makers) 提供較低的買賣價差，較其他 ETF有更好的流動性。

她指出，嘉實滬深300ETF的資產管理規模及日均成交皆高過本港6隻上市的滬深300ETF。前者資產管理規模及日均成交分別高達260億元及7.23億元，後者則是230億元及5.43億元。另一方面，內地投資者則可透過嘉實恒生中國企業ETF，投資恒生中國企業指數ETF（2828）。

今次，中港兩地證監推出ETF互掛作為ETF通的試點，被問到進展時，李佩珊表示監管機構仍努力研究細節，惟須時落實。她續指，ETF互掛可率先將投資需求高的產品帶入各自市場，為投資者提供多個選擇。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，外資於A股持倉量僅3.4%，相比日本、韓國的30%為低，反應全球資產嚴重低配中國。當中國經濟及股市持續開放，料有資金流入增加。他又指出，A股與環球股市的關聯性十分低，投資於A股將有分散風險穿的作用。

薛永輝續看好滬深300，預測未來12個月盈利增長超過25%，市預率約16倍。他料表現跑贏恒生指數、富時中國A50指數。

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