獨家｜新世界新田捐地選址曝光 消息：連上水地皮 提供2,000社會房屋

去年各大發展商相繼宣佈向政府捐贈地皮，其中新世界（017）將分階段捐出300萬呎農地。本報獨家獲悉集團將捐出新田牛潭尾，以及上水粉錦公路地皮，預計捐予非牟利機構，以組合屋方式建過渡性房屋，料合共可提供逾2,000個單位。

新田牛潭尾地皮面積逾20萬方呎，所屬規劃用途為「住宅（丙類）」，即無需申請更改土地用途，便可發展為屋宇或分層住宅，最高地積比率限為0.4倍，最高建築物高度限為3層。

建造業界消息人士向本報透露，新世界擬向城規會申請放寬地積比率至約1.5倍，以及建築物高度約4層，預計可興建逾千單位；連同上水粉錦公路地皮，則預計合共可提供逾2,000個單位，項目將以組合屋方式興建，設有廚房及廁所等配套。惟由於牛潭尾及粉錦路項目要處理污水排放等基建，料建築期較一般過渡性房屋項目的2至3年長。

據消息人士了解，新世界打算以象徵式1元，租予非牟利機構7至8年發展社會房屋，正待進一步落實細節。惟消息人士並未得悉合作方具體資料。本報向新世界查詢上述捐地詳情，發言人表示不評論。

元朗「飛的」前往 須時10分鐘

記者直擊牛潭尾地皮，該地皮位於高行路，距離最近元朗站亦有6.7公里遠，由於當地屋苑規模小，無村巴提供，要前往上址只能乘坐巴士、小巴或的士。記者實測由元朗站轉乘的士前往地皮，需時約10分鐘；另外亦可乘坐巴士前往碧豪花園，步行約7分鐘抵達地皮，全程近30分鐘，惟巴士班次疏落，大約每半小時才有一班車。

地皮杳無人煙，有工地放置大量建築材料，工人表示土地為新世界持有私人地方，著記者離開。牛潭尾一帶由新世界旗下「詠明有限公司」持有，早於90年代開始逐步收購，料涉資至少逾1億元，公司董事包括多名新世界高層薛南海、姚惠霞、王文海及林戰。

工地附近有間寮屋，住戶梁生表示，新世界早於6年前以30萬元向他收購一半業權，現時已搬離牛潭尾，閒時才會回舊居渡日。他指附近土地空置多年，不過近期開始有測量師進出土地。對於發展社會房屋，梁生舉手贊成，「幫下啲窮人好呀，好過啲人捱貴租，唔使住籠屋，亦好過地方丟空嘥咗」，他認為交通較數十年前便利，選址不算隔涉。

居民：興建房屋好事 畀有需要人士住

該區多年來沒有新項目發展，附近僅有數個小型屋苑，最新一個屋苑已經是2004年入伙的翠逸雅園2期，另外還有早年落成的峰景豪園、碧豪苑。大型屋苑就要數到鄰近米埔的加州花園及錦綉花園，而恒大（3333）最新接手的和生圍項目，亦計劃於加州花園附近興建逾200幢洋房以及一幢超級豪宅，料元朗東未來數年將有多項工程進行。

於峰景豪園居住5年的80歲黃伯認為，附近興建過渡性房屋是好事，會體諒工程所制造的噪音，只期望項目發展計劃不會令周邊環境變得烏煙瘴氣，「政府而家又冇地，睇下邊到有可以起啲畀窮人住，咁多窮人冇地方住要瞓橋底，有啲人橋底都冇得瞓！」

翻查資料，此次捐出的土地有部份地段今年曾先後獲城規會批准臨時用途，包括建築材料銷售、臨時食肆等，惟料因應捐地計劃，集團將撤回臨時用途發展。至於上水粉錦公路地皮實際位置，暫時仍未曝光。

四本地發展商 去年起陸續捐地

新世界去年宣佈捐出300萬呎的農地，包括興建公屋、社會房屋，其中100萬呎預計捐予社企「要有光」，去年率先以象徵式1元向「要有光」撥3幅天水圍站附近農地28年，涉及面積2.8萬方呎，將興建「光村」供100戶居住，估計最快2022年落成。截至今年6月底止全年業績，集團持有合共約1,651萬呎待更改用途的農地土地面積。

新世界為首間宣佈捐地及捐地規模最大的發展商，恒地（012）、會德豐、新地（016）及後相繼宣佈捐地計劃。恒地去年11月宣佈，以1元向政府借出42.8萬方呎、錦上路站附近的錦田江夏圍棕地，租用期7年，興建2,000伙過渡性房屋。

會德豐則緊接宣佈借出大埔、屯門、東涌農地，以象徵式1元借出8年，興建2,000個過渡性房屋單位，涉地50萬方呎；新地（016）今年初就宣佈，借出元朗、古洞及錦田3幅地皮共40萬方呎，興建2,000個過渡性房屋單位，為期8年，料有6,000個家庭受惠，其中元朗地皮將交予聖公會福利協會發展，項目命名為「同心村」。

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