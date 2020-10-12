瘋狂放賣｜舖王波叔3.5億沽太子舊樓 減價逾四成

瘋狂放賣旗下資產的舖王鄧成波或有關人士，最新市傳其早前標售的太子基隆街地盤以3.5億元易手，較最初叫價大減逾四成。

上述物業為太子基隆街1、3、5及7號及9至11號全幢，逾20%不可分割業權份數；項目地盤面積約5,654方呎，地積比率最高為9倍，可建樓面面積達50,888方呎。鄧成波最初市傳以6億元放售，及後委託代理行以4.5億元標售，市場消息指，項目新近終以3.5億元易手，先後減2.5億元或約41.6%轉手。

另一方面，鄧成波手持的尖沙嘴金巴利道80號全幢商廈，委託市場出售，市場估計市值逾3.88億元。

負責招標放賣的仲量聯行表示，金巴利道80號坐落於尖沙嘴核心地段，周邊多地標性商場如美麗華廣場、天文臺道8號及The ONE等及甲級寫字樓，物業以現狀及連現有租約出售，下月12日 截標。

物業現為一幢14層高商業大廈，現有建築面積約19,923方呎，位處小巷單邊，門面闊度約77呎，城市規劃為商業用途，地積比率最高為12倍，可建銀座式商廈及酒店，重建後最高可建樓面面積約2.2萬方呎。

物業適合酒店、服務式住宅或商廈投資者購入作長線投資，亦合教育、醫療、宗教、會所或慈善團體等自用，集團機構更可自置作總部。物業外牆及天台可配置大型廣告牌，帶來龐大廣告效益。本物業更可進行公司股權交易，以節省印花稅。

仲量聯行資本市場部董事潘靜儀表示，尖沙嘴區全幢成交寥寥可數。對上一次的成交要數去年11月售出的金馬倫道37號，成交價4.48億元，呎價近1.9萬元。不同之處是本物業現時寫字樓部分以酒店形式營運，買家可考慮翻新整幢大廈作服務式住宅、共享居住或共享工作空間，預計租金收入可以大幅增加一倍以上；亦可把物業重建為酒店或半零售商廈，收租或自用。

事實上，鄧成波家族本年迄今先後放售市值約111億元物業，早前則以3.2億元沽出筲箕灣楚留香酒樓舊址，連同上述金巴利道商廈，鄧氏家族今年連放價值近118億元物業。

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