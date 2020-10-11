【智取大市】疫情造就納指試頂 - 晉佳

納指近半個月逐步反彈，已經收復9月初大跌市嘅0.618倍，係好兆頭，反映跌市陰霾已過，目前係延續9月初之前嗰種上升趨勢，要升多500點上試納指歷史高位，大選前相信難度不高。

受疫情不同程度影響，縱使港股同美股都係強，各自炒嘅板塊卻有所不同。美股當中，疫情受惠股近期大發威，主要由於疫苗進度未如預期所致，上期所提美國M2重拾偏快增長，資金氾濫下，Twilio、Fastly破晒頂。港股方面，疫情並非中資股炒作因素，微盟（2013）同移卡（9923）呢類受惠疫情嘅SaaS股仍然點穴；至於港視（1137）欲爆上，皆因香港疫情亦回升。

港股炒嘅概念圍繞「十四五」規劃，受惠嘅包括光伏股、電動車股。光伏股短短一個月狂升，炒到龍尾陽光能源（757）同卡姆丹克（712）進佔升幅榜首，已聞到𤓓味，卒之炒爆咗。電動車股仲未玩完，但現時亦非高追嘅時候。簡單一啲，博美團（3690）更實際。

講開電動車，今次大升市嘅股王Tesla成交減少但股價跌唔落，似乎只等待資金再度湧入，由於納指攀頂動力強，Tesla挑戰500美元大關懸念不大。疫苗概念股Moderna、Novavax以至之前推介嘅Cryoport，似乎等候好消息推動股價再爆多轉。

晉佳

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