柏傲莊「拉籌」玩法 三日狂吸1萬張票 一家4口入票12張動用240萬

近日搶盡一手市場焦點的大圍柏傲莊，新世界發展(017)過去三日內，收票情況氣勢強勁。有消息指項目三天已火速接獲1萬張票源，比起2017年華懋集團出售荃灣全‧城匯票數更為強勁。

消息指出，由於該盤設「拉籌」玩法，中籤人士憑證明文件，證明直屬關係，即可「拉」後籌親屬上前揀樓，為增加中籤機會，一家4口為例，可總動員入票24張票，動用資金240萬元本票入票抽柏傲莊。

新世界發展上周公佈柏傲莊首批180伙後，折實均價1.8萬元，過去周末日安排示範單位供公眾參觀，並接受認購入票。消息指，項目發售當天，將設3個認購組別，A1組中籌者最少購買3伙單位，A2組最多可購2伙，B組需購入1伙，入齊以上三個組別，最多可購買6伙，換言之一人可入6張票涉60萬元，若一家4口總動員「大包圍」入票，即可入票達24張，涉及資金240萬元。

抽到前籌買家，可透過證明文件，如提供香港出世紙或香港結婚證書，將後籌親屬「拉」向前籌揀樓，惟入票者本人必須揀樓。

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