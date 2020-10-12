國資委加快推動國企改革 或引入民企、外資 料掀上市潮本港受惠

民企近年紛紛引入黨委，國企則尋求引入其他資本，包括混改（混合所有制改革）形式引入民企或外資部份股權，國務院更明確表明有意加快動作，分析認為對香港會引入新一波的上市熱潮。

國務院國資委副主任翁傑明在國務院政策例行吹風會中表示，資本市場中國有企業是重要的組成部分，並引述數據顯示，目前各級國有控股的上市公司大概佔A股市場26%，市值大概佔36%。

他又指，在國企改革三年行動當中明確提出，要通過推動國有企業上市，包括混改在內的各種改革力度，盡管對國企資產證券化率沒有具體指標，但方向是不用質疑。所謂混改，即國企內部改由不同資本構成，意味國企向民營或外資開放部分股權。

他表示，上市公司是混合所有制改革的首要方式，也是推進企業治理的重要渠道，相信經過三年的改革，代表混合所有制重要特徵的國有資本絕對控股、相對控股，以及國有資本參與的上市公司會越來越多。

翁傑明強調，從沒有在國企與民企兼併重組之間設置界限，只要能提升企業及國際競爭力，避免企業間惡性競爭，就應給予支持。當局會積極推進和探索電力、民航、電信、軍工等重點行業進行混改。2013年以來累計實施混改4,000多項，引入民企資本超過1.5萬億元，其中上市公司是混改的典型形式。

專家：料國企傾向來港上市

星展銀行財資市場部董事總經理王良享表示，除了估值輸蝕，本港在上市效率及吸納機構投資者方面，都較A股優勝，相信國企會傾向選擇來港上市，預計最快明年底本港將會迎來新一波混改後企業的上市潮，其中公共事業及能源相關企業的機會較大。但他坦言，這批國企混改後的表現，很視乎入股的民企有多大發揮，相信要做出一定成績給市場參考，才能斷定其吸引力。

資深金融及投資銀行家溫天納則認為，本港已吸納大部分央企及大型國企來港上市，料新一批混改國企的規模相對小，加上A股估值較吸引，相信這批混改後國企會傾向選擇在國內上市，但若他們冀吸納外匯，則有機會來港上市。但整體而言，他認為該政策對本港金融市場有正面影響。

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