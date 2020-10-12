是日必炒｜美金插水瞄準兩類股（魏力）

上日北水回歸，港股即現回吐，恒指收報24,119點，跌74點（0.31%）；科指微跌0.1%，收報7,503點，兩者全周分別累漲2.8%及5.9%，相當強勁。上周五（9日）恒指高位24,343點，與當日魏力文章提供的阻力位24,350非常接近，加上期結後一周已勁挾千點，短線整固亦屬合理，下方支持位23,750點。

值得留意，美國共和、民主兩黨就新一輪刺激經濟方案仍爭論不休，但投資者一於相信經濟「弱到不能收水」，於是買定股票等收錢。銀紙沒有最泛濫，只有更泛濫之下，美元又再急挫，首先帶挈人仔跌穿6.7（意味升值），創一年半新高，重人仔資產的行業有得炒，例如航空股，人仔升加埋油價跌，雙重利好，但三大內航股走勢欠差，要睇周一即市表現再決定。

個人較傾向博紙業股，例如玖龍紙業（2689）可再展升浪，上月業績後炒上11.12見頂下滑，最新回落至20天線（9.96元）水平，可博回氣後再上衝，止蝕位9.6元，中線博創新高，值博率相當足夠。

美金弱雞的另一受惠板塊是貴金屬股。金價上日急升2.2%，報每盎司1,936美元，疑似抽穿下降軌；銅價亦反覆向好，上日收報每磅3.0833美元，升1.4%，短期有望挑戰9月高位3.12美元。港股之中，金銅兩者兼備、走勢又最好的可選紫金礦業（2899）。10月初見底後輾轉反彈，過去兩日守於50天線上收市，屬中線回穩的訊號，上方阻力5.6元，支持位4.9元。

魏力

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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