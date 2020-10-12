高銀財困｜高銀遭德意志信託入稟清盤

高銀（530）公佈於百慕達遭申請清盤，公司表示近日德意志信託於2020年8月7日向百慕達最高法院提呈，針對公司作清盤呈請副本。原答辯日期定為本月9日，隨後押後至本月30日。百慕達高等法院首席大法官頒令，公司擬作出抗辯。

此外，於本月8日，本公司接獲呈請人通知，已委任共同接管人予公司的兩間直接全資附屬公司Cheng Mei Holdings Limited（「CMHL」）及Goal Eagle Limited（「GEL」）。CMHL及GEL為一間名為Smart Edge Limited的公司的唯一兩名股東，而Smart Edge Limited則擁有名為高銀金融國際中心的物業。

高銀金融財困多時，今年獲長實（1113）作白武士打救，再出售多項資產減債，及配股集資14億元，用作還款、及營運資金。配售完成後，主席潘蘇通及高銀環球控股持股將降至59.05%，其他公眾股東持股降至24.28%。

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