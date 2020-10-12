魚樂無窮｜深圳概念吼呢隻（唐牛）

習近平將於周三南下，出席深圳經濟特區成立40周年慶祝活動，消息一出，中港股市應聲彈起，恒指埋單升逾2%，國指更升近3%。深圳概念股尤其搶鏡，短線鑊氣十足，總部位於深圳的手遊股火岩控股（1909），周線圖營造旗形走勢，一旦獲資金相中，有望突圍而出，只要守住5元大關，有權破旗甚至破頂。

火岩主要從事遊戲及軟件開發，以及遊戲營運，切合深圳企業主打高新科技的特質，收入佔比最高的遊戲包括《捕魚大亂鬥》、《零食大亂鬥》及《皇家大亨》，雖然你未必聽過，但業績說明了一切︰最新中期收入增長1.8倍至2.85億元人民幣，盈利更大升3.1倍至1.92億元人民幣，2018及2019年全年盈利亦是以倍數上升。集團最新宣佈，就潛在戰略投資訂立諒解備忘錄，目標公司正是位於深圳的網遊及科企，可見其在當地做大做強的決心，要維持強勁增長不難。

還有兩點要留意︰火岩2016年在當時的創業板上市，並於2019年6月升呢上主板，實力已獲肯定；第二，今年7月進行一拆三，令每手入場費降低，以增加流通量，擴闊股東基礎，最新市值剛好超過50億元，又多了晉身北水股的遐想！

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