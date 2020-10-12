富途證券客戶破千萬 創辦人李華：審視不同資本市場潛在價值

富途證券在港營運8年，創辦人李華先生表示，該公司創立以來以線上券商作為定位，從支援線上開戶、開設不同存款方法、直到全線上操作交易，成為不少年輕投資者的投資理財平台。

他指出，富途總用戶人數衝破千萬關口，未來將繼續按照當前的業務需求及發展部署，審視不同資本市場帶來的潛在價值，並於業務上拓展蓄勢待發的條件。

富途指，將在10月12日至11月10日 在全港進行千萬獎賞活動，只需以富途牛牛APP掃描隱藏於全港的QR Code，集齊5款富途牛牛行蹤，有機會瓜分888萬元獎品及188萬元現金。

富途（FUTU）最新報32.07美元，升2.79%，較今年低位8.16美元抽升近3倍。

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