操盤手札記｜熱鍋上的螞蟻上市（割柑人）

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場！喺中美惡鬥下，美國上市嘅中概股紛紛來港第二上市，保底兼集資；但據《彭博》數據，今年以嚟，唔少中國企業仍赴美上市，IPO集資額達91億美元，並在增加，勢創6年新高。

事實上，平保（2318）旗下陸金所上周四亦已喺美國遞表。點解中企咁勇？無他，美國擁有全球最大嘅資本市場，滙聚大量熱錢同風險基金。全球股市總市值8月底為89萬億美元，當中，美國為37萬億美元，佔42%；中國（滬深）為8.7萬億美元；香港為5.5萬億美元。以現時市盈率計，三者分別為28倍、15倍、11倍，美股估值亦較高。

不過，上年11月回流香港第二上市嘅阿里巴巴（9988），旗下螞蟻集團就揀中港上市，唔揀美國。以為可以安心上市，點知招股入直路之際，上周四美國又打國安牌，放風研究限制螞蟻同騰訊（700）嘅支付平台，即係支付寶同微信支付，一旦祭出封殺令，或影響螞蟻IPO。

本來螞蟻業務以中國為主，海外收入只佔總收入約5%，美國封殺當地業務，影響有限；但若禁止美資同螞蟻交易或認購螞蟻，甚至同美國有生意嘅機構都受限，咁就大鑊。螞蟻香港IPO保薦人中，除咗中金，仲有美資投行花旗、摩通、大摩，若美國全面封殺，就要換保薦人。

周一，喺習近平南巡下，滬綜指、深成指、恒指分別飆2.6%、3.2%、2.2%。恒指收24,649，多條平均線都呈向上走勢，好友反撲力度頗大。近月不斷有資金流入，可見大量外資等住螞蟻呢單世紀IPO，觀乎阿里升2%，騰訊升3.2%，兩者都見區域突破，似乎投資者真金白銀押注美國唔會重手封殺。

割柑人

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