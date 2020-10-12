謝霆鋒「點石成金」 千萬入股特步股價即升17% 不足半日賺230萬

特步國際（1368）上周五公佈，向品牌代言人謝霆鋒以每股2.48元發行500萬股，較前收市價折讓僅1.2%。謝霆鋒斥資1,240萬元入股特步，該股今早隨即爆升17.1%，報2.94元，成交6,311萬元。以現價計算，謝霆鋒不足半日賬面賺了230萬元。

除了謝霆鋒入股消息之外，特步亦獲券商唱好。中金發布研報稱，該行預計3季度特步國際零售銷售表現持續回升，其中第二季和第一季降幅分別為低個位數和20-25%。

中金認為特步9月有望維持好轉趨勢。考慮到第四季初低溫利好（冷冬有望提升2020冬季系列銷售表現），該行預計特步2020下半年零售銷售有望回復按年增長，並指特步過去幾年建立了良好的零售監控基礎設施（如扁平化經銷模式和線下門店ERP100%全覆蓋），相比2012-13年國內運動用品市場去庫存，是次公共衛生事件的影響更加可控。

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