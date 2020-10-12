央企減持恒大　港富豪力托

【本報訊】早前網站流傳一份「恒大懇請政府支持重組報告」，聲稱若重組失敗，影響社會穩定，有向內地政府「逼宮」之嫌，隨後恒大（3333）發聲明指報告憑空揑造。恒大股價及債價之後都經歷大跌後再急速回升，本報綜合上市公司公告及中央結算紀錄資料，發現有央企不斷沽售恒大股票，製造股價壓力，同時有香港富豪掃貨托價，形成角力。

信證、信達掟股債

根據中央結算紀錄顯示，劉鑾雄（大劉）妻子陳凱韻（甘比）及其持有的華人置業（127）是恒大第二大股東，大劉「御用證券行」天發證券於恒大急跌期間大幅增持股份，其中於9月25日至29日3個交易日間，合共掃入2,486.9萬股，以增持日平均成交價計算，合計動用資金約3.5億元。朱太旗下金利豐（1031）及由資深股市投資者莊友堅掌舵的中南證券，亦在9月22日起一星期內，分別增持900.4萬股及670萬股，動用資金分別約1.9億及1.06億元。

同一時間，由央企中信集團為大股東的中信證券（6030）附屬中信證券經紀香港，卻於25日至29日間，合計減持1,561萬股，以當日平均成交價計算，估計沽出價值近2.4億元的股份。

在恒大票據及債券的買賣方面，匯漢控股（214）及旗下的泛海集團（129）及泛海酒店（292）近日大舉掃貨。不過，過往為國開行及建設銀行（939）壞賬打包的央企中國信達（1359），旗下信達國際（111）在9月28日出售票面值290萬美元（2,262萬港元）的中國恒大票據，作價為261萬美元（2,040萬港元），似乎對恒大前景不太看好。