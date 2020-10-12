美股三件事｜納指100期貨飆近2% FAANG全線向上 蘋果彈3%

1. 科技股起飛

科技股上周升4.6%後有承接，納指100期貨盤前急升近1.9%，其中原因包括救濟方案分歧收窄，白宮開出1.8萬億美元援助，與民主黨2.2萬億方案開始接近。

重磅科技股FAANG全線向上，Apple（AAPL）及Amazon領前分別升3.4%及2.3%。

至於道指則大落後，僅僅升0.3%或76點，最新報28,594點﹔標指則升0.7%，最新報3,499點。

2. 美股第三季業績期開鑼

由周二開始，銀行金融股開始公佈新一季度業積，由摩通（JPM）、花旗（C）打頭陣，然後就到周三的高盈（GS）及美國銀行（BOA）。

3.科技龍頭年度大事

Amazon（AMZN）的Prime Day將在美國東部時間周二凌晨12點開始，為時48小時。

Apple（AAPL）將在周二公佈最新一代iPhone。

個股消息︰

Twilio（TWLO）︰Twilio正收購客戶數據初創企業Segment，作價32億美元，盤前股價升逾5%，年內升幅超過3倍。

Twitter（TWTR）︰Twitter獲德銀調升評級至買入，認為集團每日用戶增長會持續多年，目標價由36美元提升至56美元。

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