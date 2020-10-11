【曾淵滄專欄】阿里騰訊要耐性持有 - 曾淵滄

中原城市領先指數又回升至178點之上，高於2019年最後一個星期的指數，換言之，2020年的樓價至今算是上升。雖然只是微微的上升，但今年打擊樓價的因素不小，故樓價至今仍能站得穩的確令不少人跌眼鏡。而剛過去的周末，新世界（017）推出大圍新樓盤柏傲莊，據傳媒報道說排隊參觀示範單位要等6小時，新盤市場又熱鬧了。

新盤熱爆，再加上中原城市領先指數回升至去年年底的水平，那麼本地地產股有沒有撈底的條件？

另外，螞蟻金服正準備上市，美國傳媒引知情者消息說特朗普正準備對付支付寶與微信支付。

近一段日子，有關特朗普準備對付阿里（9988）與騰訊（700）的新聞一個接一個，這類新聞真真假假，難以辨別，甚至可能是沽空大鱷借傳媒發放出來的新聞。

不過，不論消息真假，壞消息傳得太多次就出現「狼來了」的效果，阿里股價於上周五創出歷史新高，之後有人趁高沽貨離場；騰訊股價則相對平穩地處於回升階段，準備挑戰歷史高位，ATMX中，除了小米（1810）距離新高還有一點距離之外，其餘3隻或又創新高，或很接近創新高，上周五美團（3690）股價亦一度升至歷史高位僅差0.5%的水平。

最初，市場只炒作ATM，後來小米越戰越勇，才加入ATM而成ATMX，但真要比較，論實力，依然是阿里與騰訊最強，其強處是非常多元化，甚麼都搞，而且最終都有能力獨當一面上市。

像阿里騰訊這類能不斷分拆新股上市的股份，一定要很有耐性的持有，短炒賺10次也比不上持有5年強。

曾淵滄

財經評論員