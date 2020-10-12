新股│ 第一服務首日孖展超購16倍

多隻物管股陸續登場，其中第一服務（2107）今日（12日）起公開招股，首日孖展錄10.57億元，相當於公開發售集資6150萬元計，超購16倍，但要留意，其中10億元孖展額是由輝立借出，大華繼顯借出5200萬元；其他本地券商，包括耀才、信誠等，僅分別錄460萬及10萬元孖展，而富途未有提供孖展認購。

第一服務招股價介乎1.86元至2.46元，一手2,500股，入場費6,211.97元，預計10月22日掛牌，由海通國際任獨家保薦人。

另外，《彭博》引述銷售文件指，合景泰富（1813）分拆旗下物管公司合景悠活，將於今日（12日）起進行香港IPO評估投資者需求，惟IPO規模、申購和上市時間表待定，前此有傳合景悠活擬集資高達5億美元（約39億港元）。

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