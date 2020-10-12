晚間通告｜雅居樂9月預售增2.5%●廣汽上月銷量升15.6%●丘鈦攝像頭銷售跌2%

●雅居樂（3383）公佈，9月預售金額合計為121.1 億元（人民幣，下同），按年增2.5%，對應建築面積為 100.1 萬平方米；平均價為每平方米12,091元。累計今年9個月，預售金額為897.7億元，按年升2.5%，建築面積為 666.5 萬平方米；平均價為每平 方米 13,469 元。
●綠地香港（337）公佈，今年9個月合約累計銷售為224.16億元（人民幣，下同），按年跌34.3%。已售合約總建築面積則約為173.2萬平方米。平均售價約為每平方米12,945元。
●廣州汽車（2238）公佈，9月汽車產量按年升27.85%，至22.42萬輛；9月銷量則升15.59%，至21.8萬輛。今年9個月累計生產139萬輛，跌3.74%，銷售140.7萬輛，跌6.69%。
●丘鈦科技（1478）公佈，9月攝像頭模組銷售3731.7萬件，按年跌2.1%，按月則升10.3%。指紋識別模組銷售按年跌39.7%，至842.2萬件，按月則跌11.2%。
●中國人民保險（1339）公佈，羅熹獲委任為公司董事會執行董事、董事長，至公司第三屆董事會任期屆滿時止。
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