佬訊專欄｜秋意濃（佬訊）

秋天是動人的季節，香港因為秋天而可愛。

秋天的美妙，首先在可以展現豐富的穿搭。夏日太熱、冬日過冷，惟有秋天，可以讓人在一天內穿遍各種單品。中午太陽搖着毒辣尾巴的時候，有清爽舒適的短袖，晚上秋意當起的時候，有輕盈擋風的薄長袖。

秋天穿搭，可短袖可長袖、可薄可厚，也可以上長下短、外厚內薄。秋天，是唯一一個不會因為穿長袖或短袖，而被人用奇異目光看着的季節。

秋天的味道，是漏油鬆化的月餅鹹蛋黃、是豐腴黏嘴的大閘蟹膏，是腍熟似蜜的軟柿。不時不食，秋天的味道，是一種hearty的窩心感，提醒我們冬天來臨前要好好進補。

秋天的顏色，與上面的時令美味一樣，應該是令人歡愉的橙色。橙色既易着又難着，易在是男女皆能carry的顏色，但卻難在不是所有人都能carry得好。

除非皮膚是被太陽舌吻過的古銅，或者是養尊處優的雪白，不然橙色很容易highlight出膚色的灰黃。

在香港迷人的秋天當前，會覺得戴着口罩，不去貪婪吸索那涼活的空氣，是一種不敬。而留在冷氣房扮工，不去與那難得親切的陽光玩遊戲，更加是一種罪過。

秋天是童話的季節，是曖昧的季節。在乍暖還涼，不冷不熱的秋天裡，我們都應該放個大假，享受大自然在冬天來臨前的最後溫柔。

佬訊

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