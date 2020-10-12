疫情豪宅｜恒隆CEO盧韋柏7,000萬「買殼」購淺水灣松苑

恒隆地產（101）早前以25.66億元奪得美國駐港總領事館壽臣山宿舍地段，表明看好香港前景。集團行政總裁盧韋柏最新則斥約7,000萬元，購入淺水灣道老牌豪宅松苑一單位。

市場消息指，上述淺水灣道65號松苑低層B室，實用1,971方呎，採用4房間隔，最新透過「買殼」以7,000萬元易手，呎價約35,515元。土地註冊處資料顯示，單位原業主以美天齒科中外服務有限公司名義，於2012年10月以5,550萬元購入上址；按公司註冊處文件，登記公司目前已更新為盧韋柏。原業主持貨8年，賬賺1,450萬元或26%。

市場人士指，盧韋柏持有不少物業，料是次以「買殼」形式入市，可慳樓價15%辣稅，涉約1,050萬元。

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