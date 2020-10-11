【本報訊】本港第三波疫情回穩，加上多個全新盤緊接推出，市場隨即陷入「報復式睇樓」。一手市場焦點新世界（017）大圍站上蓋柏傲莊，上周六起開示範單位並收票，市場消息指，截至昨晚9時，項目暫收逾7,000票，以首批180伙計，超額認購約38倍，凍結市場資金逾7億元。

柏傲莊上周五以折實平均呎價近1.9萬元，推出首批180伙單位，並於上周六起開放示範單位並予公眾入票，首日已錄約2,000個登記認購，成為三年來新盤單日收票王。乘着周末逾千人迫爆售樓處之勢，在昨日的周日假期，到場參觀示範單位兼入票的人龍依然不絕。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，市場反應熱熾，證明市民對這類罕有樓盤需求殷切，柏傲莊將成為集團住宅項目的代表作，他長遠看好後市。

最快本周加推單位

此外，新世界營業及市務總監黃浩賢表示，集團將視乎項目未來數日入票情況，有望最快本周加推及進行首輪銷售，而下批單位亦有提價空間。

發展商原本設有3個時段供買家參觀，每個時段限600人，惟排隊人數眾多，發展商於昨日早上11時半、即開示僅半小時便「截龍」，停止登記參觀示範單位，而龍尾一度要等八小時。值得一提的是，發展商是次特別租用商場內一個舖位，以分流只登記認購、不參觀示位的買家，惟現場所見，相關人龍亦長約400米。

大圍站上蓋柏傲莊挾鐵路雙綫滙聚，全期總共提供逾3,000伙規模，加上開價貼近同區二手價，為今年城中矚目新盤。有到場入票的買家更形容「（中籤）同中六合彩嘅機會差唔多」，其中市民廖先生指，項目交通配套方便，他預算花700至800萬元購入一房單位，惟有見現場參觀示位人數太多，直言「點都搏咗先。」故選擇只入票，而不參觀示範單位。

至於現居東區的劉小姐表示，她預算以約700萬元購入項目一房或兩房單位。她指，現場參觀人流太多，加上網上亦有示範單位相片可供參考，故選擇只入票，不排隊參觀示範單位。

Malibu重推6伙沽清

市場氣氛熾熱，帶動新盤貨尾續錄承接。會德豐與港鐵（066）合作發展的將軍澳日出康城Malibu於上季陸續入伙，項目過去周末重推6伙均全數沽清，套現逾6,900萬元。是次重推單位分別為1伙兩房連頂層平台戶、2伙兩房連儲物室戶型，以及3伙三房一套連儲物室單位。Malibu開售至今沽出1,593伙，佔可售單位逾99.5%，套現逾149.4億元。