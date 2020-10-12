星展智庫｜免陷執「尾水」趁早考慮ESG（鄧威信）

ESG（Environment, Social, Governance）投資已非新事物，最先後在歐美崛起，已超過20年的歷史，一開始主要聚焦在環保議題上，至今 也評估企業在社會責任與及公司管治的質素作評估。現在如果仍然以為ESG投資只是Nice-to-have（可有可無），純粹令投資者良心好過的推銷點子，那就大錯特錯。現今資訊透明消息光速流轉的時代，一間企業如果對環境及社會造成傷害，必定無所隱瞞，網上的負評亦能為公司帶來災難性的後果，股東亦會成為受害者，所以ESG已漸漸成爲主流的投資概念，大型的機構性投資者已不能不考慮ESG因素。

ESG在歐美起步早，但近年亞洲的主權基金亦紛紛引入ESG因素作投資決定。全球最大養老基金，日本政府養老投資基金，早在2015年， 已實行ESG投資，簽署了聯合國《負責任投資原則》。新加坡主權財富基金GIC也明確地承諾，要做負責任的投資者，在投資決定前融入對可持續發展機會和風險的評估。就算是泰國的政府養老基金（GPF） 亦推出了針對本地股票和債券的自己的ESG評分工具，用於篩選所有基金投資。香港在這方面亦不落後，金管局從2015年以來一直積極推動綠色債券投資，今年以來特區政府及相關機構更是大力推動香港作爲國際ESG投資樞紐的地位，例如特區政府在《財政預算案》裏明確提出未來五年將發行總值660億港元的綠色債券；6月時金管局發佈了《綠色及可持續銀行業白皮書》；7月時港交所對來港上市的IPO項目也明確要求在招股時即披露ESG方面的風險。

雖然ESG在亞洲的主權基金已落地生根，但亞洲個人投資者對ESG的概念還不是太強，一般人對ESG的印象是「花錢」而不是「賺錢」的項目，為免落後，淪爲執「尾水」的投資者，這個概念必須要改變，一間企業要持續發展，必須要顧及對社會及環境的貢獻，賺錢之餘要惠及人類、社會福祉，ESG指標高，企業具前景，亦會吸引長期資金垂青，市值亦同步上升。

鄧威信

星展香港豐盛私人客戶投資顧問主管

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