【本報訊】美國國務卿蓬佩奧本周將按總統簽署《香港自治法案》後90日計，向國會提交詳盡制裁報告，形勢是有驚無險抑或掀起新一輪制裁清單，相信無人能猜透特朗普算盤，但市場普遍認為美國毋須急於出牌大幅加辣。

本報綜合五位分析師及市場人士意見，皆認為總統大選已入直路，為免太「狼死」出招「隊冧個市」，兼觸動華爾街票源，美國毋須急於出牌大幅加辣，但會繼續製造噪音，或酌情增加個人名單、或有限度針對科技企業制裁甚至維持11名官員不變，暫時制裁金融機構的可能性不大，但圍堵中國已成華府朝野政策，大選明朗後，美國可隨時擴大制裁。

惠譽早前報告稱，蓬佩奧將於10月12日（周一美國時間）向國會提交報告，詳述個人及實體制裁清單、制裁理據及解釋，外國金融機構若與制裁對象仍有重大交易，在30至60日複檢完成後，可能被列入第二輪制裁清單受罰。亦有經濟師估，特朗普7月15日簽署《香港自治法案》，按90日計報告可能周三提交，而財政部按總統行政命令，8月7日即時制裁11名中港高官，60日內對銀行複檢期限亦已屆滿。

冧市對共和黨無着數

經濟分析師羅家聰認為，美國總統大選臨近，特朗普最主要是讓國民區別到自己對華策略較拜登鷹派，但不代表要急於短時間內再出狠招，「制裁金融有機會隊冧個市」，共和黨無着數，可能針對個別科技企業落手，個人則未必加碼，封殺華為及中芯（981）早已展開，此舉對銀行業務影響仍屬有限，銀行為免動輒被罰以十億美元計，自然會遵從斬纜。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，若單從90日期滿提交報告角度看，未必構成立即擴大對企業或銀行制裁的觸發點。他預期報告可能維持上次名單並作解說，不會大規模觸及企業，「就算擴大都係個人層面」，官階會否超越上次「亦有保留」。不過，中美脫鈎「始終是頭頂上的烏雲掩掩攘攘揮之不去」。

對華圍堵成朝野共識

思博資本亞太區行政總裁及高級合夥人張宗永分析，美國若想製造雷聲大雨點小效果，最佳策略是酌量再制裁個人多於企業，對銀行影響較微；若報告出招「太狼死」，會傷害共和黨商界票源及利益。他說美國制裁11名官員已收震懾影響，西方及本港金融機構普遍默默跟隨私下清理賬戶，亦無中資行在北京施壓下表態力挺高官客戶，近期蓬佩奧出訪主要從地緣政治上拉攏盟友，未見經濟制裁上加大對華壓力，反映雙方對真正開打金融戰仍很忍讓。

對華圍堵政策已是美國朝野共識，資深銀行家吳明德稱，誰入主白宮亦不會改變，若特朗普連任會攤長未來四年出招，毋須借今次報告提早綁死自己。中大經濟學系副教授莊太量則認為，「要懲罰的都已懲罰咗」，本港除了轉口貿易受影響外，港元持續強勢、股市亦暢旺。