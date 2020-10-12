拆息改革︳滙豐完成首宗HONIA離岸人民幣掉期交易

滙豐與另一家金融機構完成市場首宗分別以港元隔夜平均指數（HONIA）及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期交易。

該兩宗CNH/HKD HONIA及CNH/USD SOFR交叉貨幣掉期的名義價值各為離岸人民幣1億元、1年期。中國在岸債券市場規模全球第二，環球投資者對相關資產需求殷切，將帶動香港的離岸人民幣衍生產品交易。銀行指出，以HONIA及SOFR為基準的離岸人民幣交叉貨幣掉期的推出，將可同時配合利率基準過渡以及投資在岸人民幣債券的對沖需求。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，銀行一直推動香港資本市場的發展，為配合客戶過渡利率基準的轉變，正進行積極準備，並投資於相關基建和提升產品組合，今天完成的離岸人民幣掉期交易，標誌滙豐在這方面屢創新猷，同時突顯長期承諾，致力鞏固香港作為領先離岸人民幣中心的地位。

另外，中銀香港亦宣佈完成交易。中銀香港全球市場總經理王彤表示，隨替代參考利率逐步成為環球資本和衍生品市場的新基準，CNH 定息交叉貨幣掉期將提供新的衍生產品和對沖工具， 以配合SOFR及HONIA的市場發展，有助機構和企業客戶在相關過渡期管理其利率風險。

除完成相關交叉貨幣掉期外，滙豐於10月8日完成市場首宗以HONIA及SOFR為基準的港元及美元交叉貨幣掉期交易，亦已分別於去年10月及今年7月，進行香港首宗HONIA-HIBOR利率掉期交易，以及首宗中央結算的HONIA利率掉期合約。

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