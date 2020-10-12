恒大傳遭民行等四大內銀收緊信貸 暫停批出無抵押新貸款

中國恒大 （3333） 巨額債務被市場視為計時炸彈，《彭博》引述消息指，恒大最大債主民生銀行 （1988） 及另外3家內銀，已先後暫停向恒大批出新的無抵押貸款，並有意全面減少其債務。

報道引述消息人士指，民行要求旗下分行停止向恒大批出新的無抵押貸款，同時透過債市等渠道降低對恒大的貸款規模。此外，農行 （1288） 、工行 （1398） 及浙商銀行 （2016）亦先後收緊對恒大的貸款政策，採取與民行相若的措施。

上述四間內銀未就傳聞作出回應。恒大發言人則指，目前與金融機構維持正式合作，留意不到有銀行收緊貸款政策，而且不知悉民行有持有其發行的任何債券。

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